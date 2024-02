Inter-Juventus | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 4 febbraio 2024)è una partita della ventitreesima giornata diA e si gioca domenica alle 20:45:, diretta tv,. La sfida traè già di per sé una delle più attese della stagione. Figurarsi quando nerazzurri e bianconeri sono in lotta, come adesso, per il tricolore. A San Siro va in scena un match cruciale, potenzialmente (?) decisivo nella corsa allo scudetto, che per ora è circoscritta a due sole squadre (a meno di una rimonta del Milan). Gli uomini di Simone Inzaghi e quelli di Massimiliano Allegri si stanno rincorrendo ormai da mesi: come “guardie e ladri”, ha detto in una delle ultimeviste il tecnico livornese, metafora che ha fatto storcere ...