Inter-Juventus | Serie A | sfida scudetto | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 4 febbraio 2024) È la partita della stagione, che certo non potrà essere già decisiva per lo, ma che sicuramente darà indicazioni chiare su che campionato dovremo aspettarci d’ora in avanti. In un Meazza tutto esaurito la prima e la seconda della classe sino per un Derby d’Italia importantissimo per il percorso di entrambe le squadre. Ad inseguire sono i bianconeri, dietro in classifica nonostante la partita in più a causa del pareggio di settimana scorsa contro l’Empoli. I nerazzurri, invece, hanno la chance di portarsi a +4 in attesa del recupero dellacontro l’Atalanta non giocata a causa dell’impegno di Supercoppa. Il fischio d’inizio a, valevole per la 23esima giornata diA, è in programma alle ore 20:45 di questa sera. Il momento delle due ...