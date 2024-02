Inter-Juventus | sei ancora il derby d’Italia? Per molti no da una data!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 4 febbraio 2024) Inconsideranocome il classico ‘’. Una denominazione che però, secondotifosi nerazzurri, non è più valida da una data ben precisa.– Il grandissimo giornalista Gianni Brera nel 1967 conia una definizione per, ovvero, “Il”. Al momento nerazzurri e bianconeri erano le due squadre con più scudetti in bacheca (in realtà anche ora, sebbene la squadra di Simone Inzaghi sia a parimerito con il Milan), e da qui la definizione cheoggi viene largamente utilizzata. Ma non più da tutti. Pertifosi dell’, infatti, non ...