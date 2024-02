Inter-Juventus | probabili formazioni | orario e dove vederla

(Di domenica 4 febbraio 2024) Milano, 4 febbraio 2024 - Se non vale un pezzo di scudetto, poco ci manca. Il derby d'Italia fra, terminato all'andata sull'1-1, mette in palio punti pesantissimi nella lotta al Tricolore. Già, perché i nerazzurri hanno l'occasione di allungare a +4 in classifica sulla Vecchia Signora, che potrebbe diventare +7 in caso di successo nel recupero con l'Atalanta. Madama, dal canto suo, può subito riprendersi la vetta della graduatori dopo averla persa a causa del pareggiono con l'Empoli e la contemporanea affermazione dei rivali a Firenze. Da segnalare nelle file bianconere le convocazioni di Tiago Djaló e Carlos Alcaraz, entrambi alla prima chiamata. I precedenti Laè la squadra che ha vinto più sfide contro l’nella storia della Serie A: 87 (almeno 33 in più di ...

Le prime pagine sportive dei quotidiani in edicola domenica 4 febbraio 2024 sono dedicata al Derby d'Italia tra Inter e Juventus, in programma a San Siro alle 20:45. Le due squadre sono ...Quello di Pioli sulla possibilità che il Milan rientri nella corsa scudetto è sempre stato un pensiero coerente, ripetuto diverse volte in queste settimane: non rientriamo in quel discorso là, ...In gol in tutte le quattro presenze nel 2024 in campionato, Vlahovic potrebbe diventare solo il secondo giocatore della Juventus a segnare in tutte le sue prime cinque partite in un singolo anno ...