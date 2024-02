Inter-Juventus le pagelle e il tabellino della partita

(Di domenica 4 febbraio 2024) . La sfida scudetto per eccellenza di scena a ”San Siro”: Allegri vs Inzaghi, vediamo com’è andata nella sintesi di ‘Sportnews’. Lo scontro scudetto è a ”San Siro”, nella tana dell’, dopo l’opaco pareggio dell’andata che ha rimandato ogni verdetto a momenti più decisivistagione. Da una Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

A pochi minuti dal confronto interno contro la Juventus, valevole per lo scontro diretto al vertice del campionato di Serie A, è intervenuto ai microfoni di DAZN l’amministratore delegato dell’Inter, ...Avvio di partita complicato per Dusan Vlahovic nel Derby d’Italia del Meazza tra Inter e Juventus: il serbo si arrabbia contro l’arbitro Maresca Ritmi alti in questa prima parte di match tra Inter e ...INTER-JUVENTUS 1-0 (37' Gatti (I, aut.)) LIVE MATCH 56' - Transizione importante dell'Inter, Barella appoggia per Lautaro che fa un velo involontario per Dimarco che strozza ...