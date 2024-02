Inter-Juventus | Inzaghi cauto e Allegri l’opposto La sfida – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 4 febbraio 2024) Simoneè sempre rimasto, cercando di non rispondere mai alle parole di Massimilianoche invece si è comportato in maniera opposta.è unaanche di comunicazione per Tuttosport. COMUNICAZIONE – Simoneè consapevole della suae non si nasconde, l’obiettivo è uno solo e la dirigenza è chiara da inizio anno. Non per questo serve però parlare e fare paragoni per alimentare storie e polemiche. Massimilianoha sempre cercato la via dell’ironia e della falsa simpatia per stuzzicare i nerazzurri e spostare la pressione.è anche un duello tra due comunicatori opposti. Uno evita proclami, l’altro in questo weekend ha deciso di ...