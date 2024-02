Inter-Juventus | i diffidati e gli squalificati per la 23ª giornata di Serie A

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 4 febbraio 2024)si giocherà alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza, per la ventitreesimadiA 2023-2024. Ecco la situazione disciplinare per il derby d’Italia, conper entrambe esolo nei bianconeri. Qui il riepilogo per tutto il turno, iniziato venerdì.domenica 4 febbraio ore 20.45 (23ªA): Alessandro Bastoni, Simone Inzaghi (allenatore) (prossima partita Roma in trasferta): nessuno: Massimiliano Allegri (allenatore), Danilo da Silva (prossima partita Udinese in ...