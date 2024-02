Inter-Juventus domenica 04 febbraio 2024 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici Sfida scudetto al Meazza

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di domenica 4 febbraio 2024) Momento della verità per il campionato italiano? La domanda è legittima visto chee Juve si sono ritagliate il ruolo di uniche contendenti per loe una risposta dalladi San Siro potrebbe arrivare ma non sarà definitiva anche se è potenzialmente risolutiva. I bianconeri sono inciampati proprio prima del big match, InfoBetting: Scommesse Sportive e