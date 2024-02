Inter-Juventus | Curva Nord | «Coreografia imponente» E avverte

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 4 febbraio 2024)è l’attesissima sfida che andrà in scena a San Siro questa sera. Per l’occasione laha annunciato una. Attraverso i social la parte più calda del tifo nerazzurro ha dato direttive ben precise a tutti i tifosi presenti sugli spalti: di seguito il messaggio, laannuncia unae spettacolare: il messaggio ai tifosi presenti a San Siro In occasione di questa serata abbiamo preparato una. Oggi più che mai ci sarà bisogno dell’aiuto di ogni singolo tifoso presente nei tre anelli verdi per realizzare il capolavoro preparato in mesi e nottate di ...