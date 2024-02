Inter-Juventus | cornice di pubblico pazzesca | che accoglienza all’arrivo!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 4 febbraio 2024) I nerazzurri sono da poco arrivati a San Siro perdi questa sera. Ladi, come dimostrato dall’al pullman della squadra.BOLLENTE – Non poteva essere altrimenti: ilscalpita perdi questa sera. Unadi, come dimostra l’all’arrivo del pullman della squadra nerazzurra. Fumogeni, fuochi d’artificio e soprattutto migliaia di tifosi pronti a entrare a San Siro e a sostenere gli uomini di Simone Inzaghi per una sfida dall’importanza incredibile.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il ...