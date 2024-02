Inter-Juventus | Allegri inverte ancora le gerarchie | probabile formazione

(Di domenica 4 febbraio 2024) A poche ore dacambianoleper un ballottaggio di Massimiliano. Di seguito le ultime informazioni sulla– A Milano cresce la tensione per l’attesissima sfida di campionato che andrà in scena questa sera a San Siro. Perè quasi tutto pronto, compresi gli allenatori. Le scelte di Simone Inzaghi e Massimiliano, che fra qualche ora verranno ufficializzate, sembrano essere già chiare a tutti. Solo nell’ambiente bianconero regna un po’ di indecisione, soprattutto per quel che concerne l’attacco. Nel corso della settimana, infatti, sono state cambiate più volte versioni sul giocatore ...

Fulvio Giuliani, direttore del quotidiano La Ragione, fa il punto su Inter-Juventus dagli studi di Sky Sport. Sottolineando la consapevolezza dei nerazzurri e l’importanza ancora non totalmente ...Fabio Ravezzani non le manda mai a dire. In un post su X il direttore di Telelombardia ci è andato giù pesante riguardo le polemiche sulla designazione di Inter-Juventus: "Comunque, per chi ancora non ...Saranno più di 150 i Paesi collegati questa sera con San Siro, dove andrà in scena il derby d'Italia tra Inter e Juventus. L'incasso previsto sarà di circa 6 milioni di ...