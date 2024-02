Inter-Juventus 1-0 al 45? | Pavard prova la magia… E ringrazia Gatti!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 4 febbraio 2024) Termina sul punteggio di 1-0 il primo tempo di, sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti PRIMO TEMPO – Quarantacinque minuti ad altissima intensità in questo, con le squadre che attaccano a ripetizione senza riuscire a tirare in porta. La prima grande occasione della partita è per i nerazzurri, quando Calhanoglu lancia Dimarco sulla sinsitra al 26?. palla dentro per Thuram che da solo davanti a Szczesny non trova l’impatto col pallone anche a causa di un grandevento di Bremer. L’appuntamento col gol è solo rimandato: al 37? palla morbida di Barella concheuna rovesciata senza riuscire a prendere la sfera che ...