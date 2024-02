Inter Juve LIVE 1-0 | palo di Calhanoglu!

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 4 febbraio 2024), match valevole per la 23esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e direttaLa cronaca, sintesi e direttadella partita, valevole per la 23esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024. SEGUI LA DIRETTA QUI PRIMO TEMPO Ottima partenza dei nerazzurri, che al pronti via si rendono subito pericolosi: movimento di Thuram simile a quello che ha portato all’assist a Lautaro all’andata, ma in questo caso Gatti fa buona guardia. Nei primi 20? però si gioca ad una sola porta, con Dimarco che si rende pericoloso con un taglio sul secondo, ma che trova solo l’esterno della rete. Ancora una occasione per i nerazzurri con Dimarco che strappa sulla sinistra su un cambio campo millimetrico di ...