Inter Juve LIVE 1-0: Gatti pericoloso dal limite (Di domenica 4 febbraio 2024) Inter Juve, match valevole per la 23esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Inter Juve, valevole per la 23esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024. SEGUI LA DIRETTA QUI PRIMO TEMPO Ottima partenza dei nerazzurri, che al pronti via si rendono subito pericolosi: movimento di Thuram simile a quello che ha portato all'assist a Lautaro all'andata, ma in questo caso Gatti fa buona guardia. Nei primi 20? però si gioca ad una sola porta, con Dimarco che si rende pericoloso con un taglio sul secondo palo, ma che trova solo l'esterno della rete. Ancora una occasione per i nerazzurri con Dimarco che strappa sulla sinistra su un cambio campo ...

L'ad dell'Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Dazn, in vista del match contro la Juventus valido per la 23ª giornata di Serie A. Quanto dello scudetto passa da stasera "Parecchio, ma non ...