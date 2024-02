Inter in fuga Scudetto | batte la Juve e scappa a +4 | l’autogol di Gatti condanna i bianconeri

Vandalismo a Milano in viale Vittorio Veneto dove è in atto una vera e propria strage dei finestrini delle auto . Non importa di quale marca o ... (ilgiornaleditalia)

Dopo l’arrivo di Carlos Alcaraz in bianconero, inevitabile sprecarsi con i giochi di parole. In particolare in attesa di Inter-Juventus di domenica, ... (inter-news)

INTER-JUVENTUS 1-0 (37' Gatti (I, aut.)) LIVE MATCH 95' - FISCHIA MARESCA, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO!!!!! L'INTER BATTE LA JUVENTUS 1-0 E BLINDA IL PRIMATO!!! 94' - ...I ricordi vanno al caso Ronaldo-Iuliano, ai confronti tra Rummenigge e Platini, a quel 9-1 per la Juve in cui l'Inter mandò in campo per protesta ...come dire che si tratterebbe di una prova generale ...Derby d'Italia, Inter - Juventus (diretta esclusiva DAZN), Dopo la sfida a distanza che ha caratterizzato gli ultimi mesi di questo campionato (diretta esclusiva su DAZN) Inter e Juventus si ritrovano ...