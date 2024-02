Inter | è scatto scudetto | batte la Juventus 1-0 e si porta a +4 sui bianconeri

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 4 febbraio 2024) AGI - L'1-0 lanel sentito e delicato derby d'Italia, facendo un imnteverso lo. L'autogol di Gatti decide il big match di San Siro della 23 giornata di Serie A, regalando tre punti pesantissimi ai nerazzurri che allungano in vetta alla classifica. La squadra di Simone Inzaghi, infatti, sale a 57 puntindosi a +4 sugli uomini di Max Allegri, considerando pero' che la capolista ha anche una gara da recuperare. Potenzialmente quindi il distacco sarebbe di sette lunghezze e, considerando i ritmi a cui viaggiano i nerazzurri (16 risultato utile di fila in campionato), il successo di oggi potrebbe rappresentare un tassello imnte in ottica tricolore. I nerazzurri partono forte e iniziano subito a fare la ...