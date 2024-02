Insieme – Milano

Si svolgerà la Vigilia, domenica 24 dicembre , a mezzogiorno , davanti alla Stazione Centrale, per la precisione davanti all’Hotel Gallia. Il Natale ... (iodonna)

Tre laboratori lavoreranno su progetti congiunti della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta e del Politecnico di Milano per accelerare ... ()

MILANO - Firgun - prepararsi insieme per affrontare il mondo

"Leggo però i commenti e mi arrabbio, ma non ho mai voluto rispondere perché non voglio attaccare l'interlocutore", afferma Rivka. Per questo, ... (247.libero)