Incursione a sorpresa di Mara Venier a Citofonare Rai 2 Paola Perego la ringrazia | «E’ stata accanto al mio letto in ospedale»

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 4 febbraio 2024)Rai2dinell’appuntamento odierno diRai2. Durante lo spazio dedicato al prossimo Festival di Sanremo, la signora della domenica ha fatto irruzione in studio per dare il bentornato a. Un gesto non scontato e per questo molto apprezzato. “C’èqui, la regina della domenica, che vuole entrare… ma benvenuta“ ha detto Simona mentre accoglieva la, “prima di andare a fare il restauro” in vista della diretta di Domenica In delle 14.00. La Ventura, visibilmente contenta, ha inoltre aggiunto: “E’ meraviglioso, imponici le mani sugli ascolti“. Appenaha ...