Incontro organizzato dalla Cia Campania dedicato all’agricoltura

(Di domenica 4 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoL’appuntamento lunedì 5 febbraio alle ore 11 presso la sede di via Pavia 16. Parteciperanno Raffaele Amore presidente Cia, Mario Grasso direttore regionale della Cia ed i presidenti provinciali della Cia. “Il piano propostoCIA – dicono gliri – include la gestione sostenibile delle risorse, dall’irrigazione alla manodopera agricola. La necessità di un approccio chiaro alla gestione delle calamità naturali e delle risorse idriche emerge come priorità, insieme a proposte per incentivare la gestione delle aree interne e ridurre le accise e l’IVA sul gasolio”. In un periodo di diffusa crisi, la CIA – Agricoltori Italiani esorta con forza le istituzioni a rispondere alle gravi sfide del settore agricolo, presentando proposte dettagliate per un Piano Agricolo Nazionale straordinario. ...