Incidente nella notte | morta donna di 48 anni

(Di domenica 4 febbraio 2024) Ancora sangue sulle strade del tarantino. Unstradalele si è verificatotra sabato e domenica sulla Strada Statale 580 che da Ginosa Marina conduce a Ginosa. Un furgone si era fermato per strada dopo aver investito un cinghiale e in quel momento è sopraggiunta un'auto che ha violentemente impattato col mezzo. Nello scontro laalla guida della vettura èsul colpo, mentre il conducente del furgone non ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Vigili del Fuoco e sanitari del 118.