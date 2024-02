Incidente mortale a causa di cinghiali | Cia Puglia | «La tragedia è accaduta | adesso ognuno ne risponda nelle sedi competenti»

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di domenica 4 febbraio 2024) «Ciò che purtroppo temevamo e abbiamo sempre denunciato è accaduto ieri sera.deve prendersi le proprie responsabilità: combattiamo questa emergenza con strumenti adeguati perché sono in ballo vite umane». È quanto afferma Cia Agricoltori Italiani di, commentando il sinistrodi sabato 3 febbraio, verificatosi sulla strada statale 580 tra Ginosa e Marina di Ginosa: una donna di 48 anni ha perso la vita in seguito ad un tamponamento con un furgone fermo a centro strada perché qualche attimo prima aveva investito un grosso cinghiale. Nella stessa sera, inoltre, a qualche chilometro di distanza, sulla strada provinciale 13 tra Castellaneta e Castellaneta Marina, un altro “attraversamento-killer” ha mandato fuori strada un veicolo, fortunatamente senza gravi conseguenze per autista e ...