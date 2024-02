Incentivi boom per le auto a benzina Ma l’elettrico non scalda gli italiani

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) Un flop dopo l’altro. Mentre Stellantis e governo combattono a colpi di sciabola sul destino dell’made in Italy e soprattutto, sulla svolta green delle quattro ruote, giudicata dal gruppo italo-francese poco incentivata nel nostro Paese, gli ultimi dati diffusi dal ministero delle Imprese dimostrano che gli ecobonus continuano a non essere utilizzati dagli. Che si orientano, in massa, sui sussidi per l’acquisto dicon i tradizionali motori endotermici, per lo più a. A un mese dall’avvio deglie in vista del nuovo round atteso per marzo, il risultato è che la dote destinata alle quattroruote con motore termico a basse emissioni (tra 61 e 135 grammi di CO2) sono praticamente esauriti. Della dote iniziale di 120 milioni di euro, ne sono rimasti in cassa più o meno ...