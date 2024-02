Incendi fuori controllo in Cile | sale a 56 il bilancio delle vittime È la peggiore tragedia del Paese dal terremoto del 2010

Le zone umide del Pantanal, nel Brasile occidentale, sono famose come un paradiso di biodiversità, ma in questi giorni sono coinvolte in enormi ... (internazionale)

Domani due cortei di mezzi agricoli supereranno il Grande Raccordo anulare. Oltre 7mila veicoli e 15mila agricoltori in movimento verso la Capitale. "Chiediamo venga riconosciuto il valore del nostro ...Il capitano della Lazio finisce a terra dolorante, questa volta Guida concede il rigore. 79' Doppio cambio per Gasperini: fuori Pasalic e De Ketelaere, entrano Muriel e Toloi 79' Protesta la Lazio per ...Cile, salgono a 46 i morti per incendi: evacuata Viña del Mar 04 febbraio 2024 Sono saliti a 46 i morti in Cile per gli incendi che stanno colpendo il centro del Paese e in… Leggi ...