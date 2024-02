Inaugurata l' area wellness all' aperto al parco Colorella di Polverigi | un progetto per promuovere l' esercizio fisico durante il periodo del Covid

(Di domenica 4 febbraio 2024) Con una bella cerimonia si è svolta in queste ore l’inaugurazione dell’per esercizi a corpo libero aldi. "Il’Sport nei parchi’, dell’agenzia governativa Sport e salute, che ha cofinanziato l’installazione delle attrezzature digitalizzate, nasce neldelil quale è stata compresa l’importanza dell’all’, per i nostri ragazzi e non solo, e per questo ha visto da subito la nostra adesione – ha detto al taglio del nastro il sindaco Daniele Carnevali -. Ringrazio della presenza Roberta Baudà, responsabile regionale di Sport e salute, Lorenzo Fiordelmondo, sindaco di Jesi in veste di rappresentante ...

Uno spazio pubblico di circa 1.300 mq trasformati in un giardino con la piantumazione di alberi e arbusti, un'area giochi, un tavolo da ping pong, due per scacchi e dama e una zona dedicata al fitness ..."Proprio nelle immediate vicinanze di questo nuovo giardino attrezzato il Municipio intende proporre l'istituzione di un nuovo posteggio isolato per truck food, in modo da invogliare i cittadini a tra ...