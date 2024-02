In questi 8 ruoli Henry Cavill ha fatto la differenza

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 4 febbraio 2024) Noto al grande pubblico principalmente per aver indossato il costume del supereroe della DC Comics, Superman, in ben quattro occasioni – sebbene l'apparizione in Black Adam sia uncredited –ha conquistato anche gli spettatori più difficili, grazie alla sua interpretazione di Geralt di Rivia, amato personaggio letterario della saga The Witcher (disponibile su Netflix). Ora torna a essere protagonista in sala nella nuova pellicola di Matthew Vaughn, Argylle, uscita nelle sale italiane il 1° febbraio 2024, distribuita da Universal Pictures. Ma andiamo a scoprire quali sono iche hanno segnato la sua filmografia, per un motivo o per un altro. Il Duca Charles Brandon de I Tudors (2007-2010) THE TUDORS, Jonathan Rhys Meyers,, (Season 2, ep. 205, airing April 27, 2008), ...