In cella con Ilaria Salis a Budapest | parla Carmen Giorgio | «Dovevamo scegliere tra l’aria e la doccia | erano condizioni disumane» – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 4 febbraio 2024) «Ho conosciutoperché eravamo compagne di». Inizia così il racconto di, compagna dell’attivista italiana in carcere in Ungheria per aver aggredito due neonazisti, durante la trasmissione di Massimo Gramellini In altre parole su La7. «Io ho fermato la polizia per chiedere un’informazione e mi sono ritrovata ammanettata. Mi hanno accusata di traffico di essere umani. Avevo delle persone a bordo con passaporto non europeo e in Ungheria è un reato», racconta. Una volta trasferita in prigione in Ungheria «mi hanno detto: “All’interno dell’istituto c’è una ragazza italiana” che non fuma – continua la giovane -. Io pur di stare con lei, ho smesso di fumare». Le...