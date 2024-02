In bilico sulla seggiovia si lascia cadere | ma i soccorritori la mancano – VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) Una snowboarder di 16 anni è stata ricoverata in ospedale dopo essere caduta dallanonostante, sotto di lei, diverse persone avessero cercato di attutire il colpo con una rete. Sui social è stato pubblicato unche immortala l’incidente dello scorso 27 gennaio e mostra l’adolescente che penzola dalladella stazione sciistica di Mammoth Mountain in California, mentre altre due personecercano di trattenerla. L’adolescente non è riuscita a tenere la presa ed è caduta per qualche metro prima di colpire la rete e poi il suolo. Gli operatori del resort hanno dichiarato in un comunicato all’emittente locale KABC-TV: “Cinque dipendenti di Mammoth Mountain e otto ospiti hanno risposto immediatamente e hanno posizionato la rete sotto l’ospite. Quando l’ospite è scivolata ...