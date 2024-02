Imprese poco notevoli | Vittorio Emanuele | la stoccata in tv dopo la morte

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) A Stasera Italia Antonio Caprarica parla della scomparsa di. L'ultimo erede al trono di Casa Savoia scomparso a 86 anni, ha trascorso una vita molto travagliata e controversa. Dallo sparo di Cavallo al rientro in Italia nei primi anni 2000, peril rapporto con gli italiani è stato spesso conflittuale. E così Caprarica non usa giri di parole: "Penso che da un punto di vista umano, ciò che lascia, non quarto, è precisamente questa sensazione di difficoltà per un uomo che si trova a ereditare una corona che non ha più alcun valore, alcun significato". Poi la: "È il problema che hanno tutti coloro che si trovano in una casata reale e che non sono destinati alla corona o non possono cingerla, come nel caso suo, ...