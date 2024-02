Immigrazione | ecco l' onda lunga della passata politica delle porte aperte

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) Non ci manca nulla. Il guinzaglio disumano apposto dalla giustizia ungherese a Ilaria Salis ci ha fatto scoprire che, se saranno confermate le accuse alla donna, esportiamo manovalanza squadrista di estrema sinistra che gira l'Europa per picchiare chi la pensa all'opposto. Lo stupro a Catania di una tredicenne, abusata da sette giovanissimi extracomunitari sbarcati clandestinamente e ospitati in un centro d'accoglienza, sono la riprova che, dai barconi degli scafisti e dalle naviong, importiamo anche criminali. Le due molotov lanciate contro il consolato statunitense a Firenze da un italiano immigrato di secgenerazione ci dicono che cresciamo amorosamente a nostre spese chi un giorno ci ammazzerà. Non si tratta di essere contro l', tantomeno sono ragionamenti razzisti. Si tratta di essere contro l'ingresso ...