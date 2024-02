Ilaria Salis | il ministro della Giustizia Carlo Nordio | «Dolore e sorpresa Orban rispetti le norme europee»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 4 febbraio 2024) Sul caso di, ammanettata e detenuta in carcere in Ungheria ilspiega di aver provato «profondo» vedendo la giovane nell’aula di tribunale di Budapest. In un’intervista a La Stampa,sottolinea che «le misure di contenzione non sono state abolite, ma sono un’eccezione. Sul punto la normativa europea, e quella italiana, sono chiarissime: l’imputato appare libero davanti al giudice, salvo che quest’ultimo non disponga misure coercitive, come appunto le manette o le tristissime gabbie, per sventare pericoli di fuga o di violenze. Nel caso dinon mi pare proprio che esistessero questi pericoli. Certo, ...