Il timore è dei parenti serpenti | i partiti vicini si rubano voti

(Di domenica 4 febbraio 2024) L'erba del vicino è sempre più verse, dice un vecchio adagio popolare. Che calza perfettamente per spiegare quanto accadrà da qui alle elezioni europee dell'8-9 giugno sia nella maggioranza di governo sia nelle opposizioni. Il senso, come spiegano parlamentari di diversi, è che... Segui su affaritaliani.it

L'inchiesta del Wall Street Journal sui rapporti tra l'uomo più ricco del mondo e i consigli di amministrazione: negli Usa dovrebbero tutelare gli azionisti ed essere un contraltare al Ceo ma in Tesla ...Sono ore di caldo anomalo a Milano, così come in tutto il Nord Italia. Conseguenze tremende per lo smog e la salute ...Il professore dell’Università di Genova Verri fa il punto sullo sviluppo dell’IA e la sue applicazioni: "Non credo che ci siano dei rischi diversi da quelli che ci sono tutte le volte che si sviluppa ...