Il sacrificio di Verani | “Ho preso il pass olimpico | è un onore cederlo a Paltrinieri”

(Di domenica 4 febbraio 2024) Obiettivo raggiunto per l’Italia, che conquista un doppioper i Giochi di Parigi 2024 nella 10 km maschile grazie ai risultati odierni ottenuti da Domenico Acerenza e Darioai Campionati Mondiali di nuoto di fondo a Doha. In assenza di Gregorio, già virtualmente qualificato da regolamento avendo firmato il tempo limite nei 1500 stile libero in piscina, il Bel Paese è rimasto però fuori dal podio iridato. Poco male comunque, perché a pochi mesi dall’appuntamento a cinque cerchi la priorità era quella di riempire il contingente massimo a disposizione per la 10 km in acque libere che si disputerà nella Senna. Gli azzurri hanno avuto il merito di restare fino in fondo all’interno del gruppo inseguitore (alle spalle dei fuggitivi Rasovszky e Olivier) in lotta per il bronzo mondiale e per il ...