Il riscaldamento globale sancirà la fine dello sci di pista Quale futuro per le località sciistiche?

(Di domenica 4 febbraio 2024) Garmisch, Kitzbuhel, Schladming, Kranjska Gora. Vi dicono qualcosa? A molti di voi certamente sì. Sono, talmente famose che vi si svolgono anche gare di Coppa del Mondo. Ma guardiamo le altitudini: Garmisch 708 metri s.l.m.; Kitzbuhel 762 metri s.l.m.; Schladming 745 metri s.l.m.; Kranjska Gora 806 metri s.l.m. Non ci vuole molto per capire che fra pochi decenni il termine “” non le qualificherà più. Molto banalmente perché non si scierà più, almeno partendo da quelle altitudini, come denuncia un recente studio dell’Università di Basilea. Del resto, finora sono state salvate dalla casuale invenzione della neve artificiale, ma nel momento in cui le temperature si alzeranno ancora non si potrà nemmeno più creare neve programmata. E allora amen, sarà la...