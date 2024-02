Il ragazzo e l' Airone | l' adattatrice Roberta Bonuglia e le teorie sul film di Miyazaki

(Di domenica 4 febbraio 2024) Dopo tanti anni di collaborazione con Gualtiero Cannarsi, lo Studio Ghibli in Italia sia è affidato aper l'adattamento de Ile l'. E con lei scopriamo lesuldi. A Quiet Place - Un posto tranquillo, La casa dei fantasmi, Le ragazze di Wall Street... sono solo alcuni deiadattati da, che è stata chiamata a occuparsi dell'adattamento de Ile l'di Hayao, già premiato al Golden Globe e candidato all'Oscar come migliord'animazione. Un viaggio che ha portato l'ultimodello Studio Ghibli a essere bramato e desiderato da un pubblico ...

Il giorno in cui finiremo di stupirci per certe cose sarà un grande giorno, ma no. Non è questo il giorno. Incredibile ma vero Il ragazzo e l’airone ... (screenworld)

Dopo tanti anni di collaborazione con Gualtiero Cannarsi, lo Studio Ghibli in Italia sia è affidato a Roberta Bonuglia per l'adattamento de Il ragazzo e l'Airone. E con lei scopriamo le teorie sul fil ...Speciale Cinema: Il Ragazzo e l’Airone. Il Podcast di Mattia con Tony Marra Per il nuovo speciale cinema, sempre in compagnia di Tony Marra, parliamo dell’ultimo capolavoro del maestro Hayao Miyazaki.Film cinema 2024 febbraio: da Il colore viola a Dune 2, passando per il candidato all'Oscar La zona d'nteresse e il cinecomic Madame Web.