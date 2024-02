Il programma Vince ancora la Juve Pari senza reti tra Perugia e Rimini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) Serie C girone B Ventiquattresima giornata Vis Pesaro-Gubbio 1-3ntus Next Gen-Ancona 3-20-0 Cesena-Fermana (giocata ieri) Pescara-Pineto (giocata ieri) Torres-Sestri Levante (ore 14) Carrarese-Olbia (ore 16,15) Arezzo-Virtus Entella (ore 18,30) Lucchese-Spal (ore 18,30) Recanatese-Pontedera (ore 18,30) Classifica Cesena 56, Torres 50,43, Gubbio 40, Carrarese 39, Pescara 38, Pontedera 35, Virtus Entella 30,ntus Next Gen 30, Pineto 29, Arezzo 29,29, Lucchese 27, Ancona 25, Vis Pesaro 25, Recanatese 24, Sestri Levante 22, Spal 21, Olbia 20, Fermana 17