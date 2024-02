Il primo anno di vita da divorziata single di Maggie tra dolore in cui è facile identificarsi | incertezze sull' amore | l' amicizia e la felicità Raccontate con una penna ironica e caustica

(Di domenica 4 febbraio 2024) «Sono un’accademica anemica e con i capelli rossi. Sonoa buona strada per diventare vegetariana, almeno nel weekend. Tecnicamente parlando, sono una donna di taglia media, tuttavia mi è molto difficile comprare i pantaloni. Non sono sicura di essere abbastanza bisessuale da meritare che questo “conti” qualcosa. Ho una postura scorretta e una buona pressione arteriosa. Ho il cuore spezzato».si descrive così. Se qualcuno glielo chiede, lei risponde di stare bene, anzi mai stata meglio. Eppure, la carriera è in un vicolo cieco, non ha un soldo e suo marito Jon, oltre a chiederle il divorzio, si è preso pure il loro gatto.ha 28 anni e il suo matrimonio è durato solo 608 giorni. ...

Folla delle grandi occasioni a Paola, presso il complesso Sant’Agostino, dove il Sindaco della cittadina tirrenica, Giovanni Politano, ha tenuto a presentare e festeggiare il prof. Georg Gottlob, Ordi ...L’hanno rilevata poco meno di tre anni fa dopo un periodo trascorso in Svizzera. “Avevo avuto esperienze in alcuni ristoranti stellati – spiega Edoardo – poi ho voluto aprire un’ attività per conto ...Calenda perde pezzi. I dirigenti che ha cacciato a Bologna: "Ha trasformato Azione in un carrozzone, in un account Twitter per personaggi in cerca d'autore" ...