Il potere degli invisibili che contano nel Palazzo | i retroscena di Bisignani

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 4 febbraio 2024) Caro direttore, non solo l'essenziale, ma anche ilspesso è invisibile agli occhi. Nei ‘palazzi' cheesiste unvisibile e decisionale e un altro, invisibile, ma ancor più potente che influenza e condiziona i comportamenti dei presidenti. È una delle visioni suggestive evocate dal professor Sabino Cassese, il più camaleontico maître à penser della Repubblica, nell'intrigante e lucidissima intervista concessa ad Alessandra Sardoni nel libro "Le strutture del", edito da Laterza. In questi anni, nelle stanze che, diinvisibile se ne è visto parecchio determinando la fortuna o la sfortunaultimi capi di governo. Tra i sottosegretari decisori seduti a fianco dei premier in Consiglio dei ministri si ...