Il Pontedera fa il pieno alla sagra del gol | a Recanati finisce 4-5

(Di domenica 4 febbraio 2024), 4 febbraio 2024 – Una tripletta di Delpupo ha riportato ilvittoria dopo due sconfitte, ma il 5-4 con il quale la squadra di Canzi è uscita dtrasferta con la Recanatese fa sorridere solo per il risultato. Sotto dopo un quarto d'ora per il destro di Carpani, i granata in undici minuti si sono scatenati portandosi addirittura sul 4-1 grazie al tris del baby argentino e all'acuto di Perretta. Sembrava il preludio a una goleada e invece il bis di Carpani (con pdeviata da Espeche) prima del riposo ha reso la gara una sofferenza fino al 97'. Perché i padroni di casa, che nelle 7 gare precedenti avevano conquistato un solo punto, si sono riportati sotto con un pallonetto dell'ex Raimo (l'altro ex era Shiba). Il destro piazzato di Ianesi del 3-5 sembrava ridare fiato ...