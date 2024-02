Il Pd è come l' acqua | senza una forma

Leggi tutta la notizia su today

(Di domenica 4 febbraio 2024) Oggi il Partito Democratico ricorda più un liquido che il principale movimento progressista del Paese, per la sua inconsistenza e asdi. Il Pd èl'e la sua segretaria Elly Schlein è immersa in questo liquido: al di fuori la sua voce non si sente. Una democrazia merita un...