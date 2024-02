Il nuovo videoclip di Peppe Voltarelli “Au cinema”

(Di domenica 4 febbraio 2024) “Au” è il 2° singolo estratto dal disco “La grande corsa verso Lupionópolis” (Visage Music) dell’artista calabreseche giunge al suo 7° album da solista. Classificatosi 2° al Premio Tenco 2023 come miglior album in dialetto, “Lupionópolis” è stato registrato negli Stati Uniti a New York con una band di incredibili musicisti newyorkesi, prodotto da Simone

FOPE , marchio italiano specializzato nella produzione di gioielli d’alta gamma, è noto in tutto il mondo per le sue collezioni dai design ... (panorama)

Il brano fonde il pop con uno ska leggero e anticipa l’uscita dell’album “Final vol. 2” disponibile in pre-order In attesa dell’uscita del suo ... (lopinionista)

Male le auto elettriche, macchine ecologiche e a emissioni zero ma costose. I listini prezzi, dal 2019, sono aumentati del 40% ...Lo youtuber Cycu1 ha colto l'opportunità offertagli dal Reveal Trailer di Until Dawn su PC e PS5 per realizzare un video confronto con l'originale ...Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation 2 sta ufficialmente per tornare con la seconda parte della serie anime: ecco quando.