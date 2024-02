Il mistero delle liste d' attesa nella sanità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 febbraio 2024) Bologna, 4 febbraio 2024 – A fine dicembre facciamo un ecografia a pagamento, una volta all'anno per controllare che sia tutto a posto. Ci trovano una macchia nel fegato e ci consigliano di fare una risonanza a contrasto. Al Cup e ci dicono che led'sono chiuse, non danno né una data di riapertura né un appuntamento neanche tra un anno. Si può andare, oppure si deve andare a pagamento ma a costo troppo elevato. A Rovigo in un centro privato convenzionato con SSN e ci danno appuntamento dopo 20 giorni pagando il ticket. Come è possibile che la provincia di Bologna con tanti centri eccellenti non riesca a garantire il servizio? Irene Mattioli Risponde Beppe Boni Non è la prima volta che negli ultimi mesi i cittadini segnalano disservizi, ritardi,d'per visite specialistiche chiuse senza ...