“Il mio fidanzato diceva di avere la sclerosi multipla e di essere al verde Pagavo tutto Poi la madre mi ha detto la verità | era una truffa”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) Una donna è statata per centinaia di sterline dalche sosteneva, mentendo, dila. Beth Thomas, questo il nome della malcapitata, ha riferito che il partner le ha raccontato un sacco di bugie: dal presunto abbandono dei genitori quando era un bambino, alle difficoltà economiche e di nonun tetto sopra la testa. Beth, 30 anni, si è presa cura di lui sostenendo ogni spesa, dai viaggi al cibo, aiutandolo a rimettersi in piedi dopo che le sue attività imprenditoriali sarebbero andate a rotoli. Ma laera ben diversa, come riporta il Mirror. A farle aprire gli occhi è stata la mamma del, che le ha rivelato come fossefalso, inclusa la diagnosi di...