Il mini molto mini black dress è tornato alla grande Vi spieghiamo perché

(Di domenica 4 febbraio 2024) Si moltiplicano gli avvistamenti di abitini neri ridotti aimi ter. Un revival che segue la scia dei trend nostalgici che riportano in auge gli anni Novanta e Duemila, ma che diventa più sexy&young con il passare del tempo

buona e disincantata - che l’ha reso molto popolare e apprezzato. Oggi torna - manco a farlo apposta - nei panni di Ciceruacchio, l’eroe popolino del nostro Risorgimento, nella mini serie di Rai1 ...Il tecnico granata alla vigilia della sfida interna con la Salernitana, ultima in classifica: "Non esistono gare semplici e non ci sono vittorie facili. Mercato Fatto il meglio possibile" ...Dal 3 al 12 febbraio 2024 si insediano la Mini Giunta e il Mini Sindaco o la Mini Sindaca nella Sala del Consiglio a Palazzo Pretorio ...