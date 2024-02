Il Karate contro la Violenza di Genere | la WKf da vita ai corsi ‘Guardian Girls’

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 4 febbraio 2024) Madrid – Lo scorso mese di dicembre a Madrid, è stato avviato il primo corso innovativo volto a dare forza e protezione alle donne di tutto il mondo. La WorldFederation ha datoa un progetto chiamatoin coordinamento con il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA) e la Koyamada International Foundation (KIF). Iformeranno istruttrici in tutto il mondo. Al nuovo corso ha preso parte anche la Consigliere Federale della Fijlkam, Cinzia Colaiacomo. La sua intervista (fijlkam.it) “Il progetto è delle Nazioni Unite ed è molto sentito, anche in funzione del periodo storico che stiamo vivendo e dell’attenzione che si sta riversando sul tema dellale donne. Questo tipo di corso è particolare, in quanto anche le ...