Il Giordani di Caserta al Parlamento europeo per le pari opportunità

(Di domenica 4 febbraio 2024). Nove studenti della 5^ D Informatica dell’Istituto Superiore “Francesco” di, Autiero Lorenzo, Bergonzi Daniele, Byziuk Yaroslav, Ciancio Aldo, D’Agostino Giuseppe, Korovskyy Massimo, Lettieri Antonio, Toscano Raffaele Ungaro, La Montagna Pietro accompagnati dalla Dirigente Scolastica, Dott.ssa Antonella Serpico, e dalla Prof.ssa Maria Russo, coordinatrice e tutor per orientamento degli alunni il 1, 2 e 3 febbraio si sono recati a Bruxelles per visitare le principali sedi Istituzionali Europee, tra cui il, cuore della democrazia europea. A fare gli onori di casa, l’europarlamentarena Pina Picierno, che ha accompagnato la delegazione alla scoperta delvisitando l’Emiciclo e il Parlamentarium ed osservando da ...

“La legalità e la giustizia sono due concetti prioritari per ogni società civile. La legalità permette di distinguere i corretti comportamenti da ciò che ...Un magazzino di botti illegali, la cui esplosione avrebbe potuto far saltare un'intera palazzina, è stato scoperto dai carabinieri in località Vignitella a ...Caserta - “La legalità e la giustizia sono due concetti prioritari per ogni società civile. La legalità permette di distinguere i corretti comportamenti da ...