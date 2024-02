Il futuro di whisky e gin | la nascita delle nuove distillerie agricole

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 4 febbraio 2024) Esiste il concetto di terroir nei distillati? Domanda d’obbligo per noi che siamo legati alla tradizione vitivinicola: ci viene a bastanza normale pensare alla connessione tra un territorio agricolo e la produzione agroalimentare. Esempio di questo legame sono per esempio Doc e Igp, le denominazioni territoriali protette e garantite dalla Ue. Paradossalmente, però, nel mondo degli spirit – pur soggetto a molte normative – non è esattamente così. Non esiste infatti connessione geografica tra il luogo in cui viene distillato il prodotto e la materia prima che serve alla distillazione. Facciamo un esempio concreto: undi Speyside - che per regolamento non solo deve essere distillato in loco, ma deve anche completare l’intero periodo d’invecchiamento all’interno dei confini della Scozia - non è soggetto ad alcuna restrizione per quanto riguarda la materia prima ...