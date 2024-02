Il finto scandalo dell' auto tirato fuori per colpire Orsini | l' ultima figuraccia di Repubblica

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 4 febbraio 2024) Dopo l'abbaglio sull'assenza di EllySchlein nelle reti pubblichea Rai, dettato da un errore nel report'Osservatorio di Pavia,scivola anche sulla diatriba a suon di carte bollate tra la Flea, controllata da Federlegno Arredo, e l'ex presidente Emanuele. Ma andiamo con ordine. La vicenda è iniziata nel 2021 quando Claudio Feltrin ha sostituitoalla presidenza di Federlegno. Da quel momento inizia uno scambio di lettere in cui l'associazione chiede chiarimenti sulle spese effettuate dall'ex presidente e sul leasing di una Porsche Panamera. La tesi, riportata anche dal quotidiano di proprietàa famiglia Agnelli, è che l'ex presidente avrebbe tenuto per sè l'dopo averla presa in leasing addebitandone i costi all'azienda. Nella ...