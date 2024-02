Il figlio di Sandra Milo | “Mamma aveva un tumore ai polmoni e metastasi al cervello”

In un toccante momento di commozione, Ciro De Lollis, figlio dell’amata Sandra Milo , si è seduto nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo per ... (thesocialpost)

"Per il dolore all'anca siamo andati in clinica perché l' aveva mo convinta a fare l'intervento": Ciro De Lollis, ospite di Silvia Toffanin a ... (liberoquotidiano)

Ciro De Lollis, figlio di Sandra Milo, è stato ospite dell'ultima puntata di Verissimo, dove ha parlato per la prima volta della cause che hanno portato alla morte la diva del cinema italiano. Il ..."Mia sorella è stata impagabile, ci siamo aiutati, lei era più pratica nel darle aiuto per pulirla e cambiarla. Mamma è morta nel giorno del compleanno di mio figlio e io ho cercato di non farglielo p ...Un tumore a entrambi i polmoni con metastasi al cervello. È stato il figlio Ciro De Lollis a raccontare gli ultimi mesi di vita di sua madre, Sandra Milo, morta il 29 gennaio a Roma. Inizialmente – ha ...