Il fidanzato immobilizzato e la 13enne implorava i 7 egiziani | Lasciatemi andare

violentano una tredicenne dopo aver immobilizzato il fidanzato. A Messina, invece, a Villaggio Aldisio, un tredicenne accoltella un tredicenne. In agosto, invece, a Palermo, uno stupro di gruppo, ...È accaduto ancora, ed è accaduto nella nostra città, Catania. Ancora una volta lo spazio pubblico non è stato un posto sicuro per le donne. Una ragazza di 13 anni è stata bloccata e trascinata nei bag ...CATANIA – È un coro unanime di sdegno per la violenza sessuale di gruppo ai danni di una tredicenne alla Villa Bellini. Dopo le parole a caldo (in ordine cronologico) del ministro Salvini e della ...