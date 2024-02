Il ds del Southampton | «Alcaraz alla Juve? Questa cessione permetterà…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 4 febbraio 2024) Jason Wilcox, direttore sportivo del, ha parlato del recente trasferimento di Carlosntus Jason Wilcox, direttore sportivo del, ha parlato del recente trasferimento di Carlosntus, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «è la mossa giusta per Charly in questo momento.permetterà a Charly di fiorire in un club grandioso comentus… e poi sarà un successo per il».